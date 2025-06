Audiències: 'Renéixer' lidera davant l'estrena fluixa de 'El Gran Show' i 'That's my jam'

L'estrena d'‘El Gran Show’ de Dani Martínez a Telecinco no destaca en audiències amb un fluix 9,9% i 716.000 seguidors. El lideratge de la nit és per a ‘Renacer’, que puja a un 11,2% i 788.000 telespectadors. ‘That’s My Jam’ amb Arturo Valls es manté respecte a la seva anterior entrega amb un 9,7% i 787.000 a La 1: puja a un 15,4% en espectadors de 25 a 44 anys.

Per la seva banda, ‘Código 10’ és la tercera opció de la seva franja amb màxim històric amb un 9,1% i 548.000 fidels a Cuatro. La segona setmana de ‘Tor’ punxa a laSexta amb un 3,6% i 302.000 seguidors en prime time.

‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, per la seva banda, lidera en audiències amb un estupend 15,2% i 1.701.000 espectadors des d’Antena 3. Deixa com a segona opció ‘La Revuelta’ de David Broncano, que marca un fluix 10,3% i 1.145.000 a La 1. L’enfrontament de futbol disputat entre el Benfica i el Bayern de Munic va signar un 11,3% de share a Telecinco.

‘Tardear’ puja per sorpresa al doble dígit

| Atresmedia

‘Y ahora Sonsoles’ es manté en audiències en un correcte 10% i 787.000 espectadors. ‘El Diario de Jorge’ segueix per sota del doble dígit amb un 9,7% i 724.000, mentre ‘Tardear’ puja per sorpresa a un 10,3% i 878.000.

‘Malas Lenguas’ es manté a la sobretaula de La 1 amb un 7,9% i 705.000, mentre a La 2 signa un estupend 5,4% i 411.000. Poc després, ‘Cifras y Letras’ és el més vist del canal amb un 6,1% i 647.000. ‘Más Vale Tarde’ arriba a un estupend 7,9% i 614.000 seguidors: puja a un 10% en target comercial.

A la sobretaula, ‘Sueños de Libertad’ lidera com la sèrie més vista del dia amb un bon 12,4% i 1.128.000 televidents des d’Antena 3. Per la seva banda, ‘La Promesa’ lidera la seva franja des de La 1 amb un estupend 14,1% i 1.108.000 des de La 1. Just abans, ‘Valle Salvaje’ lidera en audiències amb un 11,3% de share i 921.000 espectadors.

Per la seva banda, ‘Pasapalabra’ arrasa en audiències amb un estratosfèric 21% i 1.681.000 fidels des d’Antena 3: aconsegueix el minut d’or a les 21:02h (29,4% i 2.650.000). ‘Aquí la Tierra’ puja a un 8,3% i 638.000 seguidors en el seu nou horari a La 1.

| Antena 3

‘El Programa de Ana Rosa’ (13,8% i 340.000) és la segona opció en audiències, davant el lideratge de ‘Vamos a ver’ (13,9% i 549.000), que puja al 15% en target comercial. Per la seva banda, ‘Espejo Público’ segueix correcte en audiències amb un 11,4% i 321.000, mentre ‘La Ruleta de la Suerte’ arrasa amb un 20,9% i 1.576.000 fidels des d’Antena 3.

Antena 3 lidera el dimarts en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimarts 24 de juny amb un 13,6% de share. La 1 aconsegueix la segona posició amb un estupend 10,4%, mentre Telecinco es queda en un 10,2% com a tercera. laSexta amb un 7,1% torna a estar un dia més per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6,2%.

Aquest dimarts, el 56% de la població, el que suposa 26,8 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. El consum és de més de 2,5 hores per persona.