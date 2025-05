Santoral d'avui, divendres 30 de maig de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un home que, guiat per la seva fe, volia alliberar les terres ocupades pels musulmans a la península. És el patró dels Enginyers Militars.

Qui va ser Sant Ferran III, el Sant més important del divendres, 30 de maig?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Ferran III que va néixer l'any 1198 a prop de Salamanca. El 1217 va ser coronat Rei de Castella, i 13 anys després va heretar el tron de Lleó. Amb ell, les dues corones van tornar a unificar-se, un regne fort i unit que va entrar a la Reconquesta.

Les ciutats musulmanes com Còrdova, Jaén o Sevilla van anar caient. No obstant això, l'objectiu de Ferran III va ser truncat a Cadis, ciutat que no va aconseguir doblegar malgrat diversos intents. Els nous territoris cristians van ser repoblats amb concessions als cavallers.

Durant el regnat de Ferran III es van començar a construir la Catedral de Burgos, la de Toledo i la de Lleó. A més, va impulsar la Universitat de Salamanca com la principal del regne i va començar una època d'esplendor cultural que tocaria sostre amb el regnat del seu fill, Alfons X El Savi.

El Sant va protegir molt les comunitats religioses i es va esforçar perquè els soldats del seu exèrcit rebessin educació en la fe.

Ferran és un nom masculí d'origen germànic, el significat del qual és 'valent' o 'temerari'. Aquest dia, a Espanya, uns 202.815 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Ferran III.

San Josep Marello

San Josep Marello va ser un bisbe italià que va néixer al segle XIX. Va fundar la Congregació d'Oblats de Sant Josep, dedicada a la formació moral i cristiana de la joventut.

Santa Dinfna

Santa Dinfna va néixer al segle VII a Clogher, Irlanda. De pare pagà, era filla del rei d'Oriel, i de mare cristiana, quan tenia 14 anys, la seva mare va morir i això va causar trastorns mentals al seu pare. Va fugir d'aquest i va construir un santuari per a malalts, no obstant això, el seu pare la va trobar i la va decapitar brutalment.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 30 de maig

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: