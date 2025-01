Preu de la llum avui, diumenge 26 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata

Baixada significativa del preu mitjà de la llum per a aquest diumenge. Segons les dades oficials, el preu mitjà de la llum d'aquest diumenge dia 26 de gener de 2025 és de 26,42 euros per megawatt hora (MW/h). Això suposa un descens del cost a gairebé la meitat, si ho comparem amb la jornada anterior.

Per a aquest dissabte, el preu mitjà de la llum ha estat de 42,52 euros per megawatt hora (MW/h). És a dir, que diumenge el cost mitjà serà 16,1 euros menys. Així es pot deduir de les dades que ha donat l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

Preu de la llum avui, diumenge 26 de gener de 2025, hora a hora

Si ens fixem més detalladament en els preus per hores, veiem que en tot el dia no n'hi haurà cap que sigui excessivament car. Per això, aquest diumenge serà un bon moment per aprofitar a fer tasques a casa amb consums de llum elevats, especialment al migdia.

Els preus més econòmics de la jornada seran entre les 12:00 i les 16:00. Just a l'hora de preparar el dinar, dinar i la sobretaula. Tot i que és un moment del dia complicat per fer tasques, si cuines amb el forn, per exemple, no et sortirà car.

Pots aprofitar les hores més barates, entre les 14:00 i les 16:00 per fer alguna rentadora o encendre el rentaplats. I és que els preus en aquests moments no arribaran ni als 7 €/MWh.

12:00 - 13:00: 9,89 €/MWh.

13:00 - 14:00: 7,19 €/MWh.

14:00 - 15:00: 6,99 €/MWh.

15:00 - 16:00: 6,93 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest diumenge?

Tot i que, com diem, cap hora del dia serà excessivament cara. Si el que vols és estalviar el màxim de diners en la teva factura de la llum hi ha unes hores que hauries d'evitar. Són les hores del final de la tarda i inici de la nit.

Millor que facis servir el forn per cuinar el dinar i no el sopar, ja que et sortirà més car. I és que entre les 18:00 i les 21:00 el preu de la llum puja bastant, per sobre dels 39 €/MWh. L'hora més cara del dia és entre les 19:00 i les 20:00, amb un cost de 44,38 €/MWh.