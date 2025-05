El PSC es passa de frenada amb la tornada de La Caixa a Catalunya

La maniobra socialista per recuperar influència sobre l'univers empresarial de La Caixa ha pres un rumb inesperat. La recent destitució d'Àngel Simón, home de confiança socialista a Criteria, evidencia que PSC (i PSOE) han creuat una línia que Isidre Fainé no està disposat a tolerar.

D'aquesta manera, la jugada per deixar llesta la successió de Fainé a favor de l'Estat (o sigui, el Gobierno) es complica. I no estem davant d'una qüestió menor. Amb el mandat de normalitzar Catalunya i garantir-li a Sánchez un bon graner de vots, aquesta situació suposa un obstacle de molt calat per al president Illa.

La lògica dels despatxos

En un principi, la tornada de la Fundació La Caixa a Barcelona va ser rebuda amb entusiasme per part de la Generalitat i el PSC. Sens dubte, era un primer pas en l'estratègia de normalització política i social de Catalunya. Al marge, és clar, d'una manera de començar a orientar el futur de l'entitat financera quan Fainé cedeixi el comandament.

No obstant això, el més sucós d'aquesta maniobra era Criteria, el braç financer de La Caixa, que té una enorme penetració a l'Ibex 35. Va ser en aquest context que Fainé va col·locar Àngel Simón com el seu número dos a Criteria. Considerat de sensibilitat socialista, Simón es presentava així com a hereu del major holding financer d'Espanya. Un cardenal amb serioses possibilitats de convertir-se en Papa.

Per a Illa, això hauria estat un èxit amb majúscules perquè li retornaria a Catalunya (i als socialistes) la major influència econòmica d'Espanya. D'altra banda, això li permetia a Sánchez tenir una mena de fons sobirà d'ús propi per influir en les grans empreses. Cal recordar que Sánchez està en ple assalt del poder econòmic, començant per Telefónica i PRISA.

Però tot això va saltar pels aires quan Fainé, dies enrere, va destituir Àngel Simón de manera fulminant quan no portava ni un any en el càrrec. A partir d'aquí, es disparaven les especulacions sobre els motius reals de Fainé per prendre aquesta decisió. I si tenim en compte els precedents, tot apunta al de sempre: Simón s'hauria excedit en les seves maniobres polítiques i econòmiques. Això és el que, en el llenguatge vaticà de la Diagonal, es coneix com a “pèrdua de confiança”.

El crupier reparteix males cartes

A això se li junta que l'OPA del BBVA al Sabadell ha rebut llum verda per part de la CNMC. En cas que al final es produeixi, Illa passarà de presentar-se com a impulsor econòmic de Catalunya a presentar-se com el president que va perdre en poc temps un banc i influència sobre el major braç financer d'Espanya. D'aquesta manera, el relat del PSC de situar Catalunya a l'avantguarda econòmica d'Espanya quedaria desacreditat per la via dels fets.

Analitzat en clau política, tota aquesta situació mostra que la Catalunya postprocessista és molt més inflamable del que semblava en un primer moment. De passada, agafa força la idea que aquesta és una legislatura de reajustament a tots els nivells, no una legislatura per posar en marxa plans faraònics.