Última hora sobre Antonio David Flores i Rocío Flores: ha passat una cosa forta

Antonio David Flores desapareixia de sobte de Mediaset després de l'emissió del primer capítol de la docusèrie Rocío Carrasco: Contar la verdad para seguir viva. El citat grup audiovisual prenia la decisió de vetar el que va ser col·laborador de Telecinco. No obstant això, ara, diversos anys després, la cadena ha fet un pas amb el qual confirma un gir en la seva estratègia.

La passada setmana Olga Moreno tornava a la televisió després d'acceptar la invitació de ¡De Viernes!. L'andalusa, que el 2024 va fitxar com a concursant de Supervivientes All Stars, decidia trencar el seu silenci per respondre a les preguntes de Bea Archidona i de Santi Acosta.

L'ex d'Antonio David Flores va parlar de la seva vida actual, així com de la relació que manté amb el que va ser la seva parella i els seus dos fills. Una xerrada en la qual Antonio David i Rocío Flores tornaven de manera indirecta, però explícita, a la cadena que va ser casa seva.

L'exguàrdia civil i la seva filla Rocío van ser vetats fa anys per Telecinco

Vuit mesos després de trepitjar un plató de Mediaset, Olga Moreno s'ha posat de nou davant de les càmeres. Una aparició televisiva que a més arriba just després que Antonio David Flores hagi guanyat un altre judici a Rocío Carrasco. La filla de Rocío Jurado va interposar al pare dels seus fills una demanda per haver presumptament simulat insolvència econòmica per evitar el pagament de la manutenció dels fills en comú.

Després d'anys vetat a Mediaset, el nom d'Antonio David Flores i dels seus fills David i Rocío Flores ha tornat a sentir-se a Telecinco. L'exdona del malagueny ha explicat què ha estat de la seva vida en tot aquest temps. A més, també ha tingut ocasió de parlar de la seva actual parella, Agustín Etienne, així com dels seus plans de futur.

Antonio David i Rocío Flores tornen a Telecinco després de ser vetats per Mediaset

Olga Moreno i Antonio David Flores van mantenir una relació que va durar més dues dècades, fruit de la qual va néixer la seva filla. La parella va posar punt final al seu matrimoni el 2021, després de no superar la crisi que arrossegaven des de feia un any.

La presència d'Olga Moreno en el citat espai de Mediaset confirma la decisió del grup audiovisual d'aixecar el veto que Telecinco havia mantingut en els seus programes. Existia una llista de rostres populars que no s'havien d'anomenar en parlar de temes de crònica social. Entre ells, Antonio David Flores, la seva filla Rocío, però també Olga Moreno o el clan Mohedano al complet.

La filla d'Antonio David, per la seva banda, va trepitjar Telecinco per última vegada el setembre de 2022. Llavors col·laboradora d'El programa de Ana Rosa no va arribar a un acord econòmic amb la productora de l'espai, i va suposar la seva sortida definitiva de la cadena. Ara, i per sorpresa, el seu nom ha tornat a sonar a Mediaset de manera indirecta.