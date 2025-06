Per fi: la Rosa derrota en Manu a 'Pasapalabra' i passa una cosa increïble

La corunyesa Rosa Rodríguez ha protagonitzat un moment increïble a Pasapalabra en disputar el seu programa número 137 a Antena 3. Després d'un empat en l'edició anterior, no s'ha celebrat cap duel previ al programa. Per aquest motiu, la Rosa s'ha enfrontat novament a Manu Pascual en una competició molt esperada.

Els equips que han acompanyat tots dos concursants s'han mantingut igual que en la jornada anterior, sense canvis ni sorpreses. A l'equip taronja, que acompanya la Rosa, hi ha estat present Pablo Carbonell juntament amb La Terremoto de Alcorcón. D'altra banda, a l'equip blau, que ha acompanyat el Manu, hi han participat Marisa Jara i Gonzalo Miró.

Gràcies al suport dels seus companys, la Rosa ha arribat al Rosco amb 52 segons per respondre, una xifra idèntica a la que ha obtingut Manu. En conjunt, tots dos han disposat de 137 segons per intentar completar el Rosco i aconseguir així l'ansiada bota d'1.696.000 euros. La tensió i l'emoció han estat constants durant tot el programa, mantenint l'audiència al límit de la cadira.

Un gir inesperat de la Rosa sorprèn el Manu i canvia el destí de Pasapalabra

Finalment, la Rosa ha aconseguit imposar-se després dels errors del Manu, que ha fallat en tres lletres. Aquests errors han estat decisius i han permès que la concursant gallega arrasés al programa. La victòria ha estat celebrada per la Rosa, que suma així un altre triomf important en la seva trajectòria a Pasapalabra

La bota per al pròxim programa ha augmentat i ja ascendeix a 1.702.000 euros, incrementant l'expectació per a la següent emissió. Rosa Rodríguez es prepara ara per continuar competint i consolidar la seva posició com una de les concursants més destacades. Els seguidors del programa esperen amb il·lusió veure com continua aquesta apassionant competició.

Rosa i Manu: la rivalitat que no deixa de sorprendre l'audiència de Pasapalabra

Aquest nou triomf referma l'excel·lent moment que travessa la Rosa a Pasapalabra, on ha destacat per la seva agilitat mental i gran capacitat de resposta. A més, la bona sintonia entre els equips i la col·laboració amb els seus companys han estat factors determinants per aconseguir aquest èxit. Això, sens dubte, incentiva futurs concursants a preparar-se amb més dedicació per enfrontar-se a ella.

Aquest desenllaç representa un pas important en la carrera de la Rosa dins del concurs. En imposar-se a un contrincant tan competitiu com el Manu Pascual, ha demostrat una gran determinació en cada fase del concurs, consolidant-se com una de les participants més destacades. Així, la rivalitat entre la Rosa i el Manu continua sent un dels principals atractius, mantenint l'audiència expectant i emocionada en cada entrega.