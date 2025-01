El Barça publica la foto que més cou al Real Madrid després de la Supercopa: '15...'

Anit, el FC Barcelona va passar per sobre del Real Madrid a la final de la Supercopa. El resultat final va ser força il·lustratiu del que va succeir al terreny de joc, i encara podria haver estat més abultat si Szczesny no hagués estat expulsat. El polonès va derribar Mbappé només començar la segona part i va veure la vermella, frenant així les aspiracions del club català de continuar fent mal al seu màxim rival.

Joan Laporta, després del partit, es va mostrar especialment satisfet amb la victòria dels seus. El president porta diverses setmanes a la corda fluixa per tot el relacionat amb el cas Dani Olmo i, per fi, va poder descansar i celebrar. La conquesta de la Supercopa suposa una gran alegria per a la cúpula del FC Barcelona, i més després de la fotografia que el mateix club ha compartit a les seves xarxes socials.

La diferència entre Barça i Real Madrid, en una foto

Fa alguns dies, Florentino Pérez, màxim mandatari del Real Madrid, sorprenia tothom en assegurar que el club blanc havia d'ajudar el Barça. Unes declaracions que no van passar desapercebudes i que han generat molt de rebombori, però que en gran part són certes. LaLiga necessita que els dos grans estiguin al màxim nivell perquè el producte sigui atractiu.

En aquest sentit, tot i que comparteixen objectiu, el mètode de treball de Joan Laporta i Florentino Pérez és completament oposat. Mentre el Real Madrid basa els seus èxits en fitxatges multimilionaris que li han permès aixecar 15 Champions League, el FC Barcelona centra tota la seva atenció en la seva gran fortalesa: La Masia. L'acadèmia del club català és, sens dubte, la millor del món, i la foto publicada fa poques hores ho demostra.

Flick va donar un repàs al Real Madrid sobre el verd i el Barça ha aprofitat la situació per posar la cirereta a través de les seves xarxes socials. En concret, el club català ha publicat una foto en què es veuen els 15 jugadors criats a La Masia celebrant el títol de campions de la Supercopa. Una imatge impactant que, sens dubte, haurà arribat als ulls de Florentino Pérez.

Una imatge val més que mil paraules

En la fotografia, els 15 cracks de La Masia que formen part del primer equip han posat amb el trofeu. Gavi, Fermín, Casadó, Cubarsí, Lamine i companyia apareixen amb un gran somriure: ningú no s'ha volgut perdre la instantània del moment. I és que, a més de la fotografia en si, les dades deixen en evidència el Real Madrid.

Dels 15 que hi apareixen, 12 han tingut minuts a la Supercopa d'Espanya i 7 d'ells han estat titulars. Nombres que demostren que La Masia és la major factoria de talent a nivell mundial. El Madrid podrà tenir 15 Champions, però el Barça demostra que la seva base és molt més sòlida.