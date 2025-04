Víctor Sandoval hace saltar las alarmas con lo que ha destapado sobre Marta Riesco

Víctor Sandoval ha desvelado una información sobre Marta Riesco meses después de la monumental bronca que ambos protagonizaron en el plató de Ni que fuéramos. El colaborador, uno de los fichajes de La familia de la tele, ha dejado claro cómo se toma volver a coincidir con la ex de Antonio David Flores. "Con todos los colaboradores que hay me gustaría hacer cosas", anunciaba, dando a entender que se refería también a la periodista madrileña.

"Me gustaría estar en plató todos los días", explicaba sobre su deseo de ponerse delante de la cámara el máximo de minutos posible. Preguntado por qué siente al compartir programa con Marta Riesco, Sandoval era de lo más sincero. "Somos una familia y Marta Riesco es la última en incorporarse", comenzaba refiriéndose a la que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa.

Y añadía: "Habrá cosas que nos digamos que gusten a la gente y otras que no", admitía el tertuliano. Una respuesta ante la que Marta Riesco, que había escuchado de lejos el comentario de su compañero, reaccionaba: "¡Me lo tomo con humor!".

Víctor Sandoval advierte de cómo está su relación con Marta Riesco

Sandoval, adelantando que no se va a quedar callado, replicaba: "Algunas cosas se las toma con humor, otras, no". Y advertía nuevamente: "No tengo nada que solucionar con ella. Cierras la puerta y ya está, la cierras", sentenciaba.

Sobre el reencuentro, el que fuera colaborador de Sálvame volvía de nuevo a su discurso. "Cuando tú te peleas al día siguiente con tu padre, ¿qué pasa? Pues nada, como si no hubiera pasado".

Sandoval ponía como ejemplo las situaciones que se viven a diario en otros ámbitos. "Tú te disculpas ante tu jefe, ante una persona que no es de tu familia, pero si es tu familia y la lías... Pues al día siguiente te ves y te das un beso".

Toda una declaración de intenciones con la que el colaborador deja claro cuál será su postura ante las cámaras. Cabe recordar que Víctor y Marta mostraron su deseo de participar juntos en el Benidorm Fest 2025. Después de escenificar algún que otro desencuentro, finalmente descartaron seguir adelante con el citado proyecto.

Marta Riesco protagonizó junto a Víctor Sandoval un fuerte enfrentamiento

Lo que vino a continuación, una tarde de noviembre, marcó un antes y un después en su relación. Marta Riesco acusó a Sandoval de no saber cantar. Una afirmación que provocó una reacción desproporcionada en el tertuliano.

"¡Por mujeres como tú, los hombres tienen problemas!", soló el madrileño. Un comentario del que después se disculpó dejando en evidencia la distancia que había con su compañera.

Solo queda esperar para ver cómo se desenvuelven ambos colaboradores en el nuevo espacio de la cadena pública. Uno y otra tienen por delante la oportunidad de demostrar si sus diferencias son o no cosa del pasado.