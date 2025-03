Mucho ojo si usas Vinted o Wallapop: Hacienda avisa de lo que te podría mandar pronto

Los meses van pasando y, poco a poco, nos acercamos cada vez más a la temida Declaración de la Renta. En general, todos sabemos cuáles son nuestras obligaciones fiscales, pero no siempre es tan fácil. Y mucho menos cuando hay que hablar de novedades, como las que afectan a los usuarios de Vinted o Wallapop.

Será a partir del mes de abril cuado los contribuyentes podrán presentar su declaración de forma telemática. Lo podrán hacer, por ejemplo, a través de la web de la Agencia Tributaria, aunque también tendrán a su disposición la aplicación oficial. Si prefieren hacerlo en una oficina, tendrán que esperar al mes de junio.

Sea cual sea la opción que elijan, Hacienda ha lanzado un aviso sobre la compra y venta de productos en plataformas como Vinted o Wallapop. La Agencia Tributaria ha puesto los ojos en sus usuarios, que cada vez son más. Y todo ello para aumentar el control sobre las transacciones realizadas y asegurarse de que se pagan los correspondientes impuestos.

El nuevo control sobre las plataformas digitales

Con el fin de mejorar la tributación, la Agencia Tributaria ha decidido intensificar su control sobre la economía digital. Esta vez, el foco estará en los ingresos generados en plataformas de compraventa de segunda mano, alquiler de viviendas y vehículos, y servicios personales. Una de las novedades más importantes es la implementación del modelo 238.

Este modelo obliga a las plataformas digitales a informar a Hacienda sobre los ingresos generados por sus usuarios. Las plataformas deberán presentar un informe anual en el que se incluyan detalles sobre las transacciones y los usuarios que generen ingresos. Esta medida permitirá a Hacienda cruzar los datos de los vendedores con las declaraciones de la Renta, detectando posibles omisiones en los ingresos.

¿Qué sucede si superas los 30 productos vendidos?

Para los usuarios de plataformas de compraventa como Wallapop o Vinted, esta medida será muy relevante. Si un vendedor realiza más de 30 transacciones o ingresa más de 2.000 euros al año, Hacienda podría pedirle una explicación. Estos límites son el umbral a partir del cual la Agencia Tributaria comenzará a prestar más atención a los datos de los usuarios.

Esto significa que, si has vendido varios productos en estos sitios y has superado el número o los ingresos mencionados, Hacienda podrá revisar tus transacciones. Además, si no has declarado estos ingresos, podrías recibir un requerimiento para regularizarlos. Según Aitor Fernández, experto fiscal en TaxDown, cualquier ingreso recurrente generado en estas plataformas será detectado por Hacienda.

Este control no busca penalizar las pequeñas ventas, sino asegurar que quienes generan ingresos significativos tributen correctamente. Por lo tanto, si usas estas aplicaciones para vender productos de segunda mano, es recomendable que lleves un registro de tus transacciones y estés al tanto de las normativas fiscales.

El modelo 238 y las nuevas medidas de control en las plataformas digitales no solo afectan a los vendedores de productos, sino también a aquellos que alquilan viviendas o vehículos. Si realizas este tipo de actividades a través de plataformas digitales, también podrías estar en el radar de Hacienda.