El pueblo de Madrid donde Mbappé tiene una mansión con un secreto que te sorprenderá

Kylian Mbappé ha elegido uno de los pueblos más exclusivos de Madrid para comenzar su nueva y prometedora etapa deportiva en España. Tras fichar por el Real Madrid, ha decidido instalarse en La Finca, una lujosa urbanización situada en Pozuelo de Alarcón. Este lugar destaca no solo por su alta seguridad y gran exclusividad, sino también por un secreto poco conocido que rodea su impresionante mansión.

Ese detalle inesperado es un campo de minigolf privado, equipado con réplicas de hoyos famosos de campos legendarios como Augusta o Sawgrass. Este toque singular, legado del anterior propietario Gareth Bale, convierte la residencia en algo más que una mansión de lujo, añadiendo un elemento de entretenimiento exclusivo. Además, la urbanización cuenta con un campo de golf con acceso directo a las mansiones, un atractivo para los aficionados al deporte.

La propiedad, valorada en aproximadamente 11 millones de euros, se extiende sobre 15.000 metros cuadrados de terreno, con 1.200 metros cuadrados construidos. Dispone de siete dormitorios, once baños y varias terrazas que garantizan privacidad y confort. Esta casa ha sido diseñada pensando en la máxima comodidad para sus residentes.

La exclusiva urbanización madrileña que ha conquistado a Mbappé

Mbappé ha encontrado en La Finca el refugio ideal gracias a su combinación única de lujo y exclusividad. Esta urbanización, hogar de destacados deportistas y personalidades de élite, destaca por ofrecer un entorno tranquilo y sumamente seguro. Su ubicación en Pozuelo de Alarcón, a pocos minutos del centro de Madrid, proporciona el equilibrio perfecto entre privacidad y accesibilidad urbana.

Las residencias en la urbanización destacan por su estilo arquitectónico moderno, donde la simplicidad de las líneas se mezcla con formas audaces. Los espacios se diseñan para maximizar la luz y la funcionalidad, creando ambientes abiertos y dinámicos. Esta combinación de innovación y elegancia otorga a la urbanización un aire de sofisticación única.

Seguridad y lujo: el refugio de Mbappé en La Finca

La seguridad es una de las grandes señas de identidad de esta urbanización. Cuenta con sistemas avanzados de vigilancia y un riguroso control de accesos que garantizan la privacidad y protección de sus vecinos. Así, La Finca se presenta como un refugio seguro en medio del ajetreo madrileño.

La mansión de Mbappé refleja tanto su éxito deportivo como un estilo de vida exclusivo y sofisticado. Sin embargo, lo que realmente distingue a su hogar es su campo de minigolf privado, legado del anterior propietario. Este detalle único añade un toque inesperado que realza aún más el prestigio de esta ya emblemática urbanización madrileña.