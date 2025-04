Wells Fargo envía un mensaje urgente a sus clientes: tus $5,000 y quedan horas

Los clientes de Wells Fargo tienen hasta el 11 de abril para reclamar hasta $5,000 por un acuerdo de clase masiva. Este acuerdo es el resultado de una demanda colectiva contra el banco y su socio, The Credit Wholesale Co Inc. La demanda alegaba que la empresa grabó llamadas a personas en California sin notificarles previamente, lo que violó la Ley de Privacidad de California.

Wells Fargo y los detalles del acuerdo

El caso involucra a Wells Fargo y a su socio, The Credit Wholesale Co. Inc., que vendía equipos y servicios de procesamiento de tarjetas de crédito en nombre del banco.

Entre el 22 de octubre de 2014 y el 17 de noviembre de 2023, esta empresa grabó llamadas telefónicas sin el consentimiento de los destinatarios. Las personas y negocios afectados en California pueden reclamar una compensación.

Este acuerdo surge debido a la violación de la Ley de Privacidad de California (CIPA, por sus siglas en inglés). Esta exige que las empresas informen a las personas cuando sus llamadas son grabadas. Al no hacerlo, Wells Fargo y su socio infringieron la ley estatal.

¿Quiénes son elegibles para el pago?

Las personas que recibieron llamadas de The Credit Wholesale entre octubre de 2014 y noviembre de 2023 son elegibles para presentar una reclamación. La compensación se calcula en $86 por cada llamada grabada. Sin embargo, si hay muchas reclamaciones, el pago podría aumentar hasta $5,000 por llamada.

Es importante mencionar que la distribución del pago puede variar, dependiendo de cuántas personas presenten reclamaciones. Si el número de reclamantes es alto, el pago podría ser proporcional entre las personas y las empresas afectadas.

Cómo presentar una reclamación

Para recibir la compensación, los afectados deben presentar un formulario de reclamación antes del 11 de abril de 2025. El único requisito para ser elegible es proporcionar el número de teléfono que recibió las llamadas grabadas. No se necesita ninguna otra prueba.

Si los afectados no envían su reclamación antes de la fecha límite, no recibirán el pago. Por lo tanto, es crucial que las personas actúen rápidamente. Los formularios pueden enviarse a través del sitio web de Top Class Actions.

El impacto en Wells Fargo

Este acuerdo de clase masiva es una forma de resolver la disputa sin pasar por un juicio largo y costoso. Aunque Wells Fargo y The Credit Wholesale no han admitido culpabilidad, el acuerdo les permite evitar más litigios. Además, se han comprometido a dejar de grabar llamadas sin notificar a los destinatarios en el futuro.

Este tipo de acuerdos son comunes en casos donde una empresa ha infringido la ley de manera generalizada. Las demandas colectivas permiten que muchas personas que han sido afectadas por la misma práctica puedan obtener compensación de manera más eficiente.

Fechas importantes a recordar

La fecha límite para presentar una reclamación es el 11 de abril de 2025. Si no se presenta la solicitud a tiempo, los afectados no podrán participar en el acuerdo y perderán el derecho a recibir el pago. La audiencia final para aprobar el acuerdo está programada para el 20 de mayo de 2025.

Es importante que los reclamantes sigan las instrucciones para completar el formulario correctamente. De lo contrario, pueden perder la oportunidad de obtener el pago correspondiente.