Oficial: L'AEMET avisa del que passarà amb la calor a Catalunya la setmana que ve

Després de dies de respir a molts punts de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) posa el focus en la setmana vinent. És per a llavors quan s'espera un nou canvi en el comportament del temps. I és que el que ha semblat una treva per a aquesta setmana podria acabar sent un miratge

Segons els mapes d'anomalies, s'acosta una setmana més càlida del normal a gran part del país, i Catalunya no en serà l'excepció. L'anomalia positiva de temperatures serà evident, especialment a zones de l'interior de Girona, Lleida i el Prepirineu. Serà allà on es preveuen màximes que superaran amb facilitat els 34 graus, i fins i tot els 36 en moments puntuals

Les nits tropicals es mantindran a gran part de la costa catalana

A més, els models apunten que la calor serà persistent, no només diürna sinó també nocturna, amb mínimes tropicals que podrien instal·lar-se novament. També a àrees urbanes com Barcelona, Tarragona o Girona. Tanmateix, no tot serà sol i estabilitat

L'AEMET destaca un possible augment de les precipitacions a Ponent, quelcom poc habitual per a aquesta època de l'any. L'extrem oest de Catalunya, especialment les comarques de Lleida, podria registrar pluges per sobre de la mitjana, majoritàriament en forma de tempestes de tarda. Aquesta situació s'explicaria per la interacció entre l'aire càlid en superfície i una certa inestabilitat en capes altes

Aquestes tempestes, tot i que irregulars i localitzades, podrien venir acompanyades de calamarsa o ratxes de vent. Per tant, no es descarta l'activació d'avisos per part del Meteocat si es confirma l'evolució. En resum, l'estiu s'enforteix novament, però amb matisos

La calor seguirà sent intensa

La calor tornarà a ser intensa a Catalunya, especialment a l'interior, mentre que a l'oest s'obre la porta a una certa inestabilitat beneficiosa. La situació serà típicament estiuenca, amb una combinació de sol, calor i tempestes que marcaran el ritme de la setmana. El missatge és clar: la calor no se n'ha anat, només s'ha pres un respir