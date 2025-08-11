El poble de Madrid on Mbappé té una mansió amb un secret que et sorprendrà
Descobreix el racó més exclusiu de Madrid on Mbappé ha iniciat la seva nova vida amb un camp de golf únic
Kylian Mbappé ha triat un dels pobles més exclusius de Madrid per començar la seva nova i prometedora etapa esportiva a Espanya. Després de fitxar pel Real Madrid, ha decidit instal·lar-se a La Finca, una luxosa urbanització situada a Pozuelo de Alarcón. Aquest lloc destaca no només per la seva alta seguretat i gran exclusivitat, sinó també per un secret poc conegut que envolta la seva impressionant mansió.
Aquest detall inesperat és un camp de minigolf privat, equipat amb rèpliques de forats famosos de camps llegendaris com Augusta o Sawgrass. Aquest toc singular, llegat de l'anterior propietari Gareth Bale, converteix la residència en quelcom més que una mansió de luxe, afegint un element d'entreteniment exclusiu. A més, la urbanització compta amb un camp de golf amb accés directe a les mansions, un atractiu per als aficionats a l'esport.
La propietat, valorada en aproximadament 11 milions d'euros, s'estén sobre 15.000 metres quadrats de terreny, amb 1.200 metres quadrats construïts. Disposa de set dormitoris, onze banys i diverses terrasses que garanteixen privacitat i confort. Aquesta casa ha estat dissenyada pensant en la màxima comoditat per als seus residents.
L'exclusiva urbanització madrilenya que ha conquerit Mbappé
Mbappé ha trobat a La Finca el refugi ideal gràcies a la seva combinació única de luxe i exclusivitat. Aquesta urbanització, llar de destacats esportistes i personalitats d'elit, destaca per oferir un entorn tranquil i summament segur. La seva ubicació a Pozuelo de Alarcón, a pocs minuts del centre de Madrid, proporciona l'equilibri perfecte entre privacitat i accessibilitat urbana.
Les residències a la urbanització destaquen pel seu estil arquitectònic modern, on la simplicitat de les línies es barreja amb formes agosarades. Els espais es dissenyen per maximitzar la llum i la funcionalitat, creant ambients oberts i dinàmics. Aquesta combinació d'innovació i elegància atorga a la urbanització un aire de sofisticació única.
Seguretat i luxe: el refugi de Mbappé a La Finca
La seguretat és una de les grans senyes d'identitat d'aquesta urbanització. Compta amb sistemes avançats de vigilància i un rigorós control d'accessos que garanteixen la privacitat i protecció dels seus veïns. Així, La Finca es presenta com un refugi segur enmig de l'enrenou madrileny.
La mansió de Mbappé reflecteix tant el seu èxit esportiu com un estil de vida exclusiu i sofisticat. Tanmateix, el que realment distingeix la seva llar és el seu camp de minigolf privat, llegat de l'anterior propietari. Aquest detall únic afegeix un toc inesperat que realça encara més el prestigi d'aquesta ja emblemàtica urbanització madrilenya.
