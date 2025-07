Isabel Pantoja i Agustín Pantoja, assenyalats: nous rumors i aquest cop són seriosos

S'ha especulat molt en els últims temps sobre el rumb que prendrà Isabel Pantoja, però en les últimes hores, les informacions han adquirit un caire molt més concret i revelador. La cantant, una de les figures més emblemàtiques de la música espanyola, estaria ultimant els detalls per abandonar definitivament Espanya.

Encara que el destí exacte continua sent un misteri, el seu entorn més proper baralla noms com Miami, República Dominicana o fins i tot altres racons del continent americà. El que sí que ja és un secret a crits és que Isabel té la mirada posada fora d'Espanya, decidida a deixar la seva vida a Madrid i començar una nova etapa.

Tanmateix, més enllà dels rumors sobre una possible reconciliació o distanciament amb els seus dos fills, la veritat és que el veritable detonant d'aquesta decisió seria Agustín Pantoja.

L'última hora sobre Isabel Pantoja i Agustín Pantoja ja ha sortit a la llum

Segons ha revelat la periodista Leticia Requejo al programa TardeAR, el germà de la cantant hauria tingut un paper determinant en aquesta decisió. “Agustín Pantoja li està posant les maletes a la porta a la seva germana”, assegurava la col·laboradora. Leticia ha deixat entreveure que el pla de deixar Espanya es va gestar entre tots dos fa més de dos mesos.

I és que, més enllà dels suposats problemes familiars, el motiu que ha precipitat aquesta fugida internacional té a veure amb quelcom molt més pràctic i tangible: els diners. La veritable raó per la qual Isabel ja ha començat a preparar les maletes no és cap altra que la fi del contracte de lloguer de l'habitatge que ocupava a Madrid. Segons s'ha confirmat, el propietari i l'agència immobiliària no han volgut renovar el contracte, a causa de les elevades exigències de l'artista i als alts costos del lloguer.

Isabel Pantoja i Agustín Pantoja deixen Madrid per temes econòmics

Tot i que alguns col·laboradors com Antonio Rossi matisen que la gran decisió de marxar va ser anterior a la cancel·lació del contracte, la veritat és que el factor econòmic ha estat clau.

“El contracte és molt alt i no tenien permisos per gravar res dins de l'habitatge”, sentenciava el tertulià. Davant d'aquest panorama, Isabel Pantoja i Agustín han posat rumb a un nou horitzó, possiblement a Punta Cana, i ja planegen una gira internacional que la mantindrà lluny d'Espanya.

Així, el que molts sospitaven ha sortit a la llum: Isabel i Agustín Pantoja ja no poden amagar que, darrere de la seva sortida de Madrid, hi ha una raó clara: els diners.