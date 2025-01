El plat de Mercadona que té gust de restaurant de luxe: barat i llest en minuts

Mercadona ha incorporat a les seves neveres una nova opció per als amants de la pasta: gnocchis de pollastre i verdures. Aquest producte combina la tradició italiana amb ingredients saludables, oferint una alternativa deliciosa i equilibrada per als àpats diaris. Amb aquesta incorporació, Mercadona reforça el seu compromís de brindar opcions nutritives i accessibles als seus clients.

Una combinació deliciosa i nutritiva

Els gnocchis de Mercadona destaquen per la seva equilibrada composició. El 50% del producte són gnocchis de patata, acompanyats de carbassó, pebrot vermell, puré de tomàquet i filet de pollastre cuit tractat en salaó. Aquesta barreja no només aporta un sabor deliciós, sinó que també ofereix beneficis nutricionals significatius.

Cada porció de 100 grams conté aproximadament 149 calories, cosa que els converteix en una opció adequada per a aquells que busquen controlar la seva ingesta calòrica sense sacrificar el sabor. A més, la presència de verdures i proteïnes magres contribueix a una dieta equilibrada, proporcionant nutrients essencials per a l'organisme.

La inclusió d'herbes aromàtiques i formatge de pasta dura en la recepta afegeix un toc gourmet, elevant l'experiència culinària sense afegir excessives calories o greixos saturats. Aquest equilibri entre sabor i salut és una de les raons per les quals aquests gnocchis s'han tornat tan populars entre els consumidors.

A més, sent un producte ultracongelat, conserva les seves propietats nutricionals i la seva frescor fins al moment de la seva preparació. Per això, sempre que els mengis estaran perfectament.

Fàcil preparació i versatilitat a la cuina

Un dels avantatges més destacats dels gnocchis de pollastre i verdures de Mercadona és la seva facilitat de preparació. En tan sols 5 a 10 minuts, és possible tenir un plat llest per gaudir, ja sigui utilitzant el forn, el microones o la paella. Aquesta rapidesa és ideal per a aquells que disposen de poc temps però no volen renunciar a un àpat casolà i saludable.

La versatilitat d'aquest producte permet incorporar-lo en diverses receptes. Es pot servir amb una salsa de tomàquet casolana, acompanyar-se d'una amanida fresca o fins i tot integrar-se en guisats més elaborats. Aquesta adaptabilitat facilita la seva inclusió en diferents menús, aportant varietat a la dieta diària.

A més, el seu format de 600 grams és perfecte per compartir en família o per preparar diverses porcions al llarg de la setmana. D'aquesta manera, s'optimitza tant el temps a la cuina com la planificació dels àpats.

La relació qualitat-preu d'aquest producte és un altre dels seus atractius. Per 3,15 euros, s'obté un àpat complet, nutritiu i deliciós, accessible per a diversos pressupostos.

Una aposta per l'alimentació equilibrada

Mercadona continua innovant en la seva oferta de productes, enfocant-se en opcions que satisfan les necessitats dels consumidors actuals. Els gnocchis de pollastre i verdures en són una mostra, combinant conveniència, sabor i valor nutricional en un sol producte.

Aquest llançament respon a la creixent demanda d'aliments que facilitin una alimentació equilibrada sense requerir llargues hores de preparació. La inclusió d'ingredients naturals i l'absència de conservants artificials reforcen el compromís de la cadena amb la salut dels seus clients.

A més, en oferir productes que fusionen tradicions culinàries internacionals amb ingredients saludables, Mercadona enriqueix la diversitat gastronòmica disponible per als consumidors, fomentant hàbits alimentaris més variats i nutritius.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis