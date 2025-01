Mercadona deixa sense paraules a Carrefour amb el seu millor producte de neteja: només 1 euro

Mercadona ofereix a les seves botigues les innovadores pastilles desinfectants multiusos, una solució pràctica i eficaç per mantenir la llar impecable. Encara que no són una novetat, aquestes pastilles s'han consolidat com un bàsic en la neteja domèstica. Amb un preu molt accessible, representen una alternativa còmoda i eficient al lleixiu tradicional.

Característiques i avantatges de les pastilles desinfectants de Mercadona

Aquestes pastilles destaquen per la seva eficàcia total, equiparable a la del lleixiu, però sense els riscos d'esquitxades ni la incomoditat de manipular líquids. La seva acció bactericida i fungicida garanteix una desinfecció completa en diverses superfícies de la llar. A més, el seu format compacte les fa pràctiques i lleugeres, ocupant menys espai i facilitant el seu transport.

Cada pot conté 48 pastilles, equivalents a 6 litres de lleixiu, cosa que suposa un estalvi significatiu d'espai i de diners, ja que només costen 1,60 euros. L'envàs inclou un tap de seguretat per a nens, assegurant la tranquil·litat en llars amb petits. Aquestes característiques les converteixen en una opció ideal per a aquells que busquen eficiència i seguretat en la neteja diària.

El mode d'ús és senzill: n'hi ha prou amb dissoldre una pastilla en aigua per obtenir una solució desinfectant llesta per emprar. Aquesta versatilitat permet la seva aplicació en múltiples àrees de la llar, adaptant-se a les necessitats específiques de cada espai. La seva fórmula innovadora assegura una neteja profunda sense els inconvenients associats a l'ús de lleixiu líquid.

A més de la seva eficàcia, les pastilles desinfectants multiusos de Mercadona són una opció més segura i còmoda per a la neteja diària. El seu format sòlid evita vessaments i facilita la seva dosificació, oferint una experiència de neteja més agradable i sense complicacions. Aquesta practicitat ha contribuït a la seva popularitat entre els consumidors que busquen solucions de neteja efectives i fàcils d'usar.

Usos pràctics a la llar

A la cuina, aquestes pastilles són ideals per desinfectar piques, taulells i electrodomèstics. Es dissol una pastilla en 3 litres d'aigua i s'aplica la solució amb un drap, deixant actuar durant 2 minuts abans d'aclarir. Aquest mètode assegura l'eliminació de bacteris i fongs, mantenint les superfícies netes i segures per a la preparació d'aliments.

Al bany, el seu ús és igualment efectiu. Per netejar la banyera o la dutxa, es recomana dissoldre una pastilla en un cubell amb 3 litres d'aigua, aplicar la solució amb un drap i esbandir bé després. Aquest procediment garanteix una desinfecció profunda, eliminant gèrmens i prevenint la formació de floridura.

Les pastilles també són útils per a la neteja de terres. En dissoldre una pastilla en un cubell d'aigua de 8 litres i fregar amb la fregona habitual, s'aconsegueix una desinfecció eficaç en tot tipus de superfícies. És recomanable realitzar una prova prèvia en àrees poc visibles per assegurar-se de la compatibilitat amb terres delicats.

Una altra aplicació pràctica és la desinfecció de draps. Per a això, s'omple un lavabo o pica amb aigua, es dissol una pastilla i s'hi submergeix el drap durant uns minuts. Després d'esbandir-lo bé, el drap estarà llest per al seu ús, lliure de bacteris i olors desagradables.

