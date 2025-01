Aquest nou ingredient de Mercadona et cuida i està exquisit: només 2 euros

Mercadona ha ampliat la seva gamma d'espècies amb el llançament del seu anís en gra. És un producte que promet ser un bàsic a les cuines pel seu sabor, versatilitat i beneficis per a la salut. Si busques donar-li un toc únic als teus plats o gaudir de les seves propietats digestives, aquest anís pot convertir-se en el teu millor aliat.

Beneficis de l'anís en gra per a la salut

L'anís en gra és conegut pels seus múltiples beneficis per a la salut, convertint-lo en molt més que una simple espècia. Les seves propietats digestives són les més destacades, ja que ajuda a alleujar problemes com gasos, inflor o molèsties estomacals. Preparar una infusió amb una culleradeta d'anís després dels àpats pot marcar la diferència en el teu benestar digestiu.

A més, l'anís és un aliat per combatre problemes respiratoris gràcies a la seva acció expectorant. Pot ajudar a alleujar la congestió i calmar la tos, sent una opció natural per a aquells dies en què el refredat et sorprèn. També és conegut per la seva capacitat per relaxar el cos i reduir l'estrès, sent perfecte en una infusió per abans de dormir.

Un altre dels seus beneficis és el seu contingut en antioxidants, que ajuden a protegir les cèl·lules del cos davant el dany dels radicals lliures. Això el converteix en una opció ideal per a aquells que busquen complementar la seva alimentació amb ingredients que cuidin la seva salut des de dins.

Sent una espècia natural, també és apte per a persones amb dietes especials o que prefereixen opcions sense additius. Mercadona aposta per oferir un producte pur i de qualitat, assegurant que els seus clients puguin gaudir de tots els beneficis de l'anís en gra.

Usos de l'anís en gra a la cuina

L'anís en gra de Mercadona no només destaca pels seus beneficis, sinó també per la seva versatilitat a la cuina. És ideal per preparar infusions aromàtiques que acompanyin els teus dies, ja sigui per relaxar-te o per gaudir d'una beguda reconfortant. N'hi ha prou amb afegir una culleradeta d'anís en aigua calenta, deixar reposar uns minuts i gaudir del seu inconfusible sabor.

En rebosteria, és un ingredient estrella per donar un toc únic a galetes, bescuits i pans. El seu aroma dolç i especiat realça les receptes tradicionals, convertint-lo en un imprescindible per a aquells que gaudeixen de la cuina creativa. També és comú utilitzar-lo per donar sabor a licors i begudes casolanes, com el famós "aguardiente de anís".

En plats salats, l'anís pot afegir un gir interessant a guisats, salses i marinats. El seu sabor combina especialment bé amb carns i peixos, aportant un contrast aromàtic que sorprèn al paladar. Fins i tot pots utilitzar-lo en amanides o adobs, afegint un toc subtil que eleva els teus plats.

El pràctic pot de 50 grams el fa fàcil d'emmagatzemar i utilitzar, assegurant que tinguis sempre a mà aquesta espècia tan versàtil. El seu preu de 2 euros el converteix en una opció accessible per a tothom. Es reafirma, així, el compromís de Mercadona per oferir productes de qualitat al millor preu.

