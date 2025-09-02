Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo Whatsapp
Una dona sorpresa assenyala un rètol de Mercadona.
Mercadona aposta per les opcions atractives que, a més, són saludables | Camara Mercadona, Dean Drobot
CONSUM

Mercadona sorprèn amb el menjar exquisit que és molt sa i surt baratíssim

Mercadona torna a situar-se al punt de mira amb una proposta fresca i saludable que convenç molts

per

Marta Cabrera

Als passadissos de Mercadona sempre hi apareix alguna cosa inesperada que acaba marcant tendència entre qui busca sabor i frescor. La cadena sorprèn amb propostes que combinen comoditat i benestar diari. Aquest nou encert manté l'estil pràctic que la fa destacar en consum saludable.

El que Mercadona ofereix ara s'ha convertit en el preferit de qui gaudeix de cuidar-se sense esforç. És una d'aquelles eleccions que equilibren plaer, lleugeresa i frescor en un sol gest. Una proposta que confirma per què l'ensenya domina quan es tracta d'opcions fàcils i saboroses.

Les postres naturals que combinen sabor i salut sense complicacions

En l'assortiment de Mercadona destaca una proposta molt pràctica que aporta frescor i beneficis reals. Es tracta de la pinya natural en rodanxes presentada en un pot amb format còmode. Aquesta opció ha guanyat protagonisme entre qui prioritza allò senzill i saludable.

Envàs de pinya natural en rodanxes de la marca Hacendado davant d’un cartell de supermercat Mercadona desenfocat

Aquest format de pinya és molt còmode i, a més, conserva tot el gust | Camara Mercadona

Aquest producte manté intactes les qualitats de la fruita, des de la vitamina C fins a la fibra que ajuda a regular l'organisme. A més, conté bromelina, un enzim que afavoreix la digestió lleugera. És una alternativa saborosa per a qui busca alguna cosa dolça sense excessos.

El millor és que ve submergida en el seu propi suc natural, cosa que conserva el sabor tropical i la seva textura sucosa. Per gaudir-ne de la millor manera només cal girar l'envàs abans d'obrir-lo. D'aquesta manera, cada rodanxa queda impregnada del suc que potencia la seva frescor.

Caixes verdes plenes de taronges i mandarines en un supermercat amb una icona d'una cistella de compres a la cantonada superior dreta.

Mercadona té una secció de fruita ben variada | Camara Mercadona

La pinya en aquest format és molt versàtil i s'adapta tant a qui vol cuidar la línia com a qui només busca gaudir d'aquest caprici. Aporta poques calories i prolonga la sensació de sacietat. Això la converteix en un aliat perfecte per a qualsevol moment del dia.

Idees fàcils per integrar la pinya de Mercadona a la teva rutina

La comoditat és un dels punts forts d'aquest producte de Mercadona, ja que no cal pelar ni tallar res. Només cal obrir el pot i tenir la fruita a punt en segons. Aquesta facilitat el converteix en un recurs ideal per portar a l'oficina o incloure al berenar.

La pinya en rodanxes també funciona com a base perfecta per a amanides fresques o plats amb un toc tropical. Aporta color, sabor i sucositat a qualsevol preparació de manera senzilla. El seu suc natural fins i tot es pot aprofitar com a amaniment lleuger per a receptes salades.

Llesques de pinya fresca amb un gràfic de cistella de supermercat a la cantonada superior dreta

Hi ha molts usos que pots donar a aquesta pinya ja tallada | Camara Mercadona, Pixelshot

Una altra opció és incorporar-la en batuts casolans juntament amb altres fruites o iogurt per aconseguir begudes més saciants i nutritives. Gràcies al seu dolçor equilibrat, substitueix l'ús de sucres afegits. Això la fa recomanable per a qui busca alternatives més saludables.

En les postres també hi juga un paper clau, des de pastissos freds fins a combinacions amb gelat o xocolata. El format de 580 grams té un preu de 3,48 euros a Mercadona. És una manera simple i econòmica de millorar receptes amb un toc exòtic i natural.

Preus i ofertes actualitzats el dia 01/09/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis

➡️ Consum

Més notícies: