Lidl arrasa amb l'elegant producte que transforma la teva cuina: MediaMarkt KO

Aquest dilluns, Lidl presenta un nou producte que promet facilitar la vida a la cuina. Ideal per a aquells que busquen comoditat i eficiència, aquesta eina té un disseny que destaca per la seva funcionalitat i facilitat d'ús. A més, Lidl ofereix característiques que la converteixen en una opció atractiva per a aquells que necessiten un aparell compacte, versàtil i fàcil de mantenir.

Lidl ofereix un cuinat ràpid i adaptat

Amb una potència de 2.200 W, aquest article de Lidl permet una cocció ràpida i eficient, la qual cosa contribueix a estalviar temps i energia. A més, ofereix 10 nivells ajustables de potència i temperatura, amb un rang que va de 200 a 2.000 W i de 60 a 240 °C. Aquesta versatilitat permet adaptar la cocció a diferents tipus d'aliments i receptes, garantint resultats òptims sense complicacions.

El disseny compacte del producte facilita el seu ús en qualsevol espai, ja sigui en una cuina petita o durant viatges. Les seves mesures de 27 x 6,3 x 31 cm i un pes de 2,1 kg el converteixen en una opció lleugera i manejable. Malgrat la seva mida reduïda, és capaç d'oferir un rendiment superior gràcies a la seva potència ajustable.

A més, la superfície de vidre especial de la qual està compost facilita la neteja, mantenint-se en perfectes condicions amb un mínim esforç. Aquest detall és un dels avantatges clau, ja que no només contribueix a l'estètica del dispositiu, sinó també a la seva funcionalitat. D'aquesta manera, la cura del producte és senzilla i ràpida, cosa que el converteix en una opció pràctica per a qualsevol llar.

Una altra de les característiques destacades és la possibilitat d'utilitzar fins a 8 programes automàtics preestablerts. Aquests programes inclouen opcions com "Mantener caliente", "Guisar", "Leche", "Boost", "Agua", "Freír", "Sopa" i "Guiso". Aquests ajustos permeten realitzar diferents tipus de preparacions sense necessitat d'estar pendent de l'aparell en tot moment, cosa que estalvia temps i esforç.

Aprofita que ser de Lidl Plus té premi

El producte no només destaca per la seva eficiència, sinó també per les seves característiques de seguretat. Inclou un apagat automàtic que s'activa després de 120 minuts d'inactivitat, cosa que ajuda a evitar accidents o el mal ús de l'aparell. A més, compta amb un sistema de bloqueig per a nens, brindant més tranquil·litat quan hi ha petits a prop.

Aquest dispositiu estarà disponible a les botigues Lidl per un preu de 34,99 euros. No obstant això, si ets usuari de l'app Lidl Plus, podràs gaudir d'un descompte de 5 euros, passant a costar 29,99 euros. Aquesta oferta només està disponible en botigues físiques i estarà vigent fins al dimecres, dia 16.

La placa d'inducció portàtil de Lidl s'adapta perfectament a les necessitats d'aquells que busquen comoditat i rapidesa a la cuina. Gràcies al seu disseny compacte, la seva alta potència i les seves múltiples funcions, és perfecte per a aquells que necessiten un aparell versàtil i fàcil d'usar. El seu preu competitiu i els seus descomptes addicionals fan que aquesta eina sigui encara més atractiva.

Per últim, la placa d'inducció portàtil és una opció ideal per a aquells que no compten amb molt espai a la seva cuina o prefereixen un aparell fàcil de transportar. La seva mida reduïda i la seva gran capacitat d'adaptació la converteixen en una solució pràctica tant per a la llar com per a viatges, oferint sempre un rendiment excel·lent en tot moment.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Noticies no es fa responsable dels possibles canvis