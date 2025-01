Comunicat urgent de Juan Roig i Mercadona: afecta milers de clients

Mercadona ha completat la recuperació de tots els seus supermercats afectats per la DANA amb la reobertura de la seva segona botiga a Catarroja. Després de mesos d'esforç, la companyia ha invertit 11 milions d'euros en la neteja i adequació dels centres, reafirmant el seu compromís amb els clients i les comunitats afectades. Amb aquesta reobertura, Mercadona fa un pas més en el seu objectiu de retornar la normalitat a les zones més afectades per la catàstrofe climàtica.

Un desplegament de recursos per tornar a la normalitat

La DANA va provocar el tancament temporal de 21 botigues de Mercadona a la província de València, afectant una plantilla de 957 treballadors. No obstant això, gràcies a un esforç coordinat entre els departaments de la companyia, set botigues van poder reobrir l'endemà, i altres quatre ho van fer dos dies després. Durant els mesos de novembre i desembre, la resta dels supermercats van reobrir progressivament, culminant amb la reobertura de la botiga de Catarroja.

La neteja i adequació dels supermercats afectats va comptar amb la participació de més de 200 proveïdors del Departament d'Obres i Expansió de Mercadona. Aquest equip, format per 150 persones, va treballar sense descans per retornar les instal·lacions al seu estat òptim en el menor temps possible. Aquesta ràpida resposta no només ha permès restablir el servei als clients, sinó també reactivar l'activitat econòmica a les zones afectades.

Mercadona no només s'ha centrat en la recuperació de les seves botigues, sinó també en col·laborar amb els municipis afectats. La companyia ha participat en tasques de neteja de l'entorn i ha mantingut les seves donacions als menjadors socials amb els quals col·labora habitualment. Aquest esforç ha estat clau per donar suport a les comunitats en un moment especialment complicat.

A més, Mercadona continua treballant en la normalització del seu bloc logístic a Riba-roja. Aquest és fonamental per garantir el subministrament a les botigues i mantenir la qualitat del servei. Aquest compromís reflecteix la importància que la companyia atorga al seu paper en la recuperació econòmica i social de les zones afectades.

Un esforç que reflecteix el compromís de Mercadona

La inversió d'11 milions d'euros realitzada per Mercadona per a la recuperació dels seus supermercats demostra el seu compromís amb els clients. També amb els seus empleats i comunitats. Els 957 treballadors de les botigues afectades han pogut reprendre la seva activitat en unes instal·lacions completament renovades i segures.

L'impacte de la DANA va deixar empremta en moltes localitats de València, però la ràpida resposta de Mercadona ha estat clau per minimitzar les conseqüències. La seva col·laboració amb proveïdors, municipis i entitats socials ha estat fonamental per accelerar la tornada a la normalitat. Aquest esforç no només ha permès recuperar l'operativitat de les botigues, sinó també reforçar el vincle entre la companyia i les comunitats que atén.

Amb la reobertura de la segona botiga de Catarroja, Mercadona dona per finalitzat el procés de recuperació dels seus supermercats afectats. Ara, la companyia pot centrar-se en continuar oferint el servei de qualitat que la caracteritza. Mentrestant, continua col·laborant amb les zones afectades per fomentar la seva recuperació.

La resposta de Mercadona davant la DANA és un exemple de com les empreses poden exercir un paper actiu i compromès. Especialment en moments d'adversitat. Amb tots els seus supermercats operatius novament, la companyia reforça la seva posició com un pilar essencial en la vida diària de milers de clients.