Gran notícia: Mercadona té la delícia congelada que triomfa a tot Espanya per molt poc
Mercadona continua apostant per formats pensats per al dia a dia i ho fa amb una novetat molt atractiva
Mercadona torna a donar de què parlar amb un llançament que no deixa indiferent ningú. La cadena sorprèn amb una novetat pensada per facilitar la cuina. La novetat ja destaca als lineals del súper.
A Mercadona, l'aposta per la comoditat es reflecteix en la seva darrera incorporació. Es tracta d'un format diferent que busca encaixar en la rutina diària. El resultat promet ser un èxit immediat.
Una proposta que busca fer-nos la vida més fàcil
Mercadona ha incorporat un format congelat que respon a la necessitat d'estalviar temps en la preparació dels àpats diaris de tota la família. Es tracta de pits de pollastre sencers congelats en un paquet pensat per oferir versatilitat a la cuina i simplificar la planificació de menús. La idea és brindar una opció pràctica que funcioni tant per a receptes ràpides com per a elaboracions més elaborades.
El producte està envasat de manera que manté la seva frescor i seguretat alimentària fins al moment de ser cuinat a casa. La congelació és un mètode que permet preservar el gust natural de la carn i evitar desaprofitaments innecessaris a la nevera. Aquest tipus de presentació s'adapta tant a qui organitza menús setmanals com a qui prefereix improvisar un plat sense complicacions.
La presència de Mercadona en aquest segment reforça la seva aposta per productes pràctics que resolen necessitats reals del consumidor actual. Els pits congelats s'ajusten a un consum responsable en què s'aprofita la quantitat justa sense minves. A més, el format superior al quilo permet cuinar per a diversos comensals sense necessitat de compres repetides.
En tractar-se de peces senceres, el marge d'ús a la cuina és ampli i es pot adaptar a qualsevol estil de preparació. Des de guisats casolans fins a plats a la planxa, aquest format compleix amb diferents perfils de consum. Mercadona consolida així una oferta en congelats pensada per a qui prioritza la comoditat i busca productes complets.
Consells pràctics per aprofitar els pits
La manera correcta d'utilitzar aquest producte comença amb una descongelació completa abans de cuinar-lo, seguint sempre les pautes bàsiques de manipulació. No és recomanable rentar els pits crus, ja que es corre el risc de dispersar bacteris a la superfície de la cuina. El paquet inclou indicacions clares que faciliten el seu ús a casa de manera segura i senzilla.
Un cop descongelades, les peces no s'han de tornar a congelar, un aspecte essencial per mantenir la seva qualitat i evitar riscos innecessaris. Es recomana consumir la carn en un termini màxim de 24 hores per garantir que conservi les seves propietats intactes. Aquestes instruccions converteixen el producte en una opció pràctica que gairebé no requereix atenció extra del consumidor.
El format congelat que presenta Mercadona evita compres diàries i dona la possibilitat de disposar de carn llesta al congelador quan es necessiti. Això resulta útil tant per a famílies que planifiquen àpats com per a qui viu sol i busca una alternativa eficaç per organitzar-se. La planificació alimentària es simplifica amb productes pensats per respondre de manera immediata a qualsevol necessitat a taula.
En aquest cas, el paquet de pits sencers congelats ronda els 1,2 quilos i té un preu aproximat de 7,25 euros. La relació entre cost i utilitat resulta equilibrada en oferir prou quantitat per a diversos àpats sense renunciar a la frescor. Per això, els pits congelats es converteixen en un aliat fiable de la cuina diària, amb un format pensat per aprofitar cada ració.
Preus i ofertes actualitzats el dia 29/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis
