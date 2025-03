Gran alegria per a Marta Álvarez: El Corte Inglés rep la millor notícia de totes

Marta Álvarez, la presidenta de El Corte Inglés, té un nou motiu de celebració. L'empresa, propietària de diversos centres comercials, es va veure embolicada en una gran disputa legal, que ha tingut en suspens a molts. En concret, la companyia espanyola va ser arrossegada als tribunals pel registre de la jornada laboral dels seus empleats.

La disputa legal estava en boca de tots, perquè la sentència anava a influir clarament en el model de gestió de El Corte Inglés. En aquest sentit, la presidenta Marta Álvarez ha seguit molt de prop l'evolució del cas, conscient de la importància del veredicte.

El Corte Inglés guanya la batalla judicial sobre el seu registre horari

L'Audiència Nacional ha fallat finalment a favor de El Corte Inglés en la demanda presentada per la Confederació General del Treball (CGT). El sindicat sostenia que el sistema de registre horari de la companyia de Marta Álvarez vulnerava la normativa laboral. I tot perquè, segons l'organització sindical, no garantia un accés immediat a les dades per part dels empleats i els seus representants.

Segons la CGT, els treballadors del lloc no podien consultar els seus registres de jornada en temps real, explica Economist&Jurist. A més, al·legaven que els delegats sindicals enfrontaven dificultats per accedir a aquesta informació. La demanda exigia modificacions en el sistema per garantir un major control i transparència en la gestió del temps de treball.

No obstant això, el tribunal ha desestimat aquestes al·legacions i ha donat la raó a El Corte Inglés i a Marta Álvarez. La sentència avala el control horari de l'empresa, en estar dins del conveni col·lectiu,

Un conveni negociat entre els sindicats i l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED). Com a resultat, la companyia no està obligada a proporcionar accés immediat als registres ni a entregar còpies automàtiques als treballadors.

Suport judicial a l'estratègia de gestió laboral de El Corte Inglés

Aquest triomf judicial suposa un reforç per a l'estratègia de gestió laboral de El Corte Inglés. La companyia considera que el seu model garanteix el compliment normatiu sense afectar l'operativa del negoci. A més, destaca que el conveni col·lectiu ja estableix els mecanismes necessaris perquè els empleats puguin accedir als seus registres de jornada.

La sentència podria marcar un precedent en el sector de la distribució. Altres grans empreses espanyoles amb sistemes similars podrien beneficiar-se d'aquesta decisió judicial. I tot perquè reforça la validesa dels acords col·lectius en la regulació del control horari.

Per la seva banda, la CGT ha manifestat el seu descontentament amb el veredicte i estudia possibles vies per recórrer la decisió. El sindicat segueix defensant que els empleats haurien de tenir un accés més àgil a les seves dades. A més, insisteix que les empreses han de garantir una major transparència en aquest aspecte.

Mentrestant, El Corte Inglés ha reafirmat el seu compromís amb el compliment de la legislació laboral. Des de la companyia insisteixen que el seu model actual ofereix garanties tant per a l'empresa com per als treballadors. La resolució judicial confirma que el sistema aplicat és correcte, permetent a l'empresa mantenir la seva operativa sense necessitat de realitzar canvis.