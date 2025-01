Demà arriba a Lidl una promoció irresistible en el plat japonès més en tendència

Lidl torna a sorprendre amb una promoció irresistible per als amants del menjar asiàtic. Les seves gyozas estaran disponibles a partir de demà amb una atractiva rebaixa. Aquest deliciós producte japonès, que combina tradició i practicitat, és perfecte per a aquells que desitgen gaudir d'un sabor autèntic sense sortir de casa.

Tres varietats per a tots els gustos

Les gyozas de Lidl es presenten en tres delicioses varietats que s'adapten a tots els paladars. Pots triar entre les de verdures, carn o pollastre, cadascuna amb el seu propi toc de sabor i textura. Cada paquet inclou a més salsa de soja i bastonets, perquè gaudeixis d'una experiència completa sense necessitat de preparar res més.

Amb un pes de 170 grams per envàs, són ideals per compartir en un sopar lleuger o com a entrant en un àpat especial. La seva versatilitat també les fa perfectes per incloure-les en un menú variat o acompanyar-les amb arròs o amanides. Lidl ha pensat en tot perquè l'experiència sigui pràctica i deliciosa.

Preparar-les és senzill i ràpid, ja que només necessites uns minuts per gaudir-les. Pots cuinar-les al vapor, saltar-les o fins i tot preparar-les en una fregidora d'aire per a un toc més cruixent. Aquest detall les converteix en una opció perfecta tant per a experts en la cuina com per a principiants.

A més, la seva qualitat i sabor les converteixen en un producte competitiu davant d'opcions similars en restaurants o botigues especialitzades. Ara, amb aquesta promoció, pots gaudir-les a casa per molt menys.

Un preu que convida a provar-les

El millor d'aquestes gyozas és que Lidl les ofereix a un preu promocional, especialment atractiu per a aquells que fan servir l'app Lidl Plus. Amb un descompte del 20%, pots aconseguir cada paquet per només 2,39 euros. Una ganga si consideres la qualitat del producte i el complet que és.

Aquesta promoció no només és econòmica, sinó també una oportunitat per experimentar amb la cuina asiàtica sense sortir de casa. Les gyozas són perfectes per a una nit temàtica, acompanyades d'altres plats asiàtics o simplement com un caprici deliciós.

Si encara no tens l'app Lidl Plus, aquest és el moment de descarregar-la i aprofitar la rebaixa. A més, les existències solen ser limitades, per la qual cosa et recomanem no esperar massa si vols gaudir d'aquest producte estrella.

Lidl continua demostrant que és possible combinar qualitat, sabor i preu en un sol producte. Les gyozas s'afegeixen al seu catàleg com una opció imprescindible per als amants del bon menjar i les promocions irresistibles.

