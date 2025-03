Per a molts no residents, mudar-se als Estats Units és una experiència emocionant però desafiant. Sigui per feina, estudis o una estada prolongada, obrir un compte bancari a Amèrica és un dels primers passos per establir-se financerament. No obstant això, navegar pel sistema bancari pot ser complicat, especialment quan no estàs familiaritzat amb els requisits del país.

Afortunadament, Bank of America ha fet molt més fàcil el procés per a estudiants internacionals i no residents. El banc s'ha convertit en una opció favorita per molts motius. Ofereix una àmplia gamma de serveis i requisits mínims per a aquells que busquen gestionar les seves finances a Amèrica.

Bank of America: un banc que dona suport als no residents i estudiants

Bank of America s'ha consolidat com el banc de referència per a estudiants estrangers i no residents a Amèrica. Una de les principals raons és la flexibilitat en els requisits per obrir un compte. A diferència de molts altres bancs del país, Bank of America no requereix un SSN (Número de Seguretat Social) ni un ITIN (Número d'Identificació del Contribuent) per obrir un compte.

La facilitat dels requisits fa que el banc sigui accessible per a estudiants internacionals i visitants estrangers que encara no tenen aquestes identificacions. Són molts els estudiants, freelancers o acabats d'arribar al país que poden obrir fàcilment un compte a Bank of America.

A més, Bank of America destaca pels seus serveis multilingües. El banc ofereix interpretació en 206 idiomes, cosa que representa un gran avantatge per a aquells que se senten més còmodes comunicant-se en el seu idioma nadiu. Aquest compromís amb l'accessibilitat ha convertit Bank of America en el banc preferit entre els no residents que necessiten serveis bancaris fiables mentre viuen o estudien a Amèrica.

Com obrir un compte a Bank of America

Obrir un compte bancari a Bank of America és senzill i directe. Els no residents poden iniciar el procés en línia o visitar una sucursal local. Els requisits bàsics inclouen:

Un passaport vàlid o un altre document oficial d'identificació del país d'origen.

Prova de domicili a Amèrica, com una factura de serveis o contracte d'arrendament.

Visa d'Amèrica (per a estudiants).

Un cop es tinguin els documents llestos, es pot triar entre diferents tipus de comptes, com comptes corrents o d'estalvi, segons les necessitats. Bank of America també ofereix serveis especials per a estudiants internacionals, incloent-hi recursos educatius sobre com gestionar els diners mentre estudies a l'estranger.

La reputació de Bank of America per la seva accessibilitat, suport multilingüe i requisits mínims el converteix en l'opció ideal. La capacitat del banc per acomodar persones de tot el món el converteix en un líder a l'hora d'ajudar els acabats d'arribar a establir-se financerament a Amèrica.