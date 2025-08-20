Divendres arriba a Lidl el moble que et canviarà la vida: no s’havia vist res igual
Lidl sorprèn aquest divendres amb una proposta pensada per a qui busca comoditat i un canvi real a casa seva
Als passadissos de Lidl sempre sorgeixen sorpreses que aixequen conversa i canvien rutines sense previ avís. Aquest divendres torna a demostrar que el seu catàleg mai deixa indiferent ningú. El que porta promet ser aquell detall que marca un gir inesperat en la manera de viure el dia a dia.
Lidl ha convertit allò quotidià en el seu millor terreny de joc amb articles que ningú veu venir i acaben essent imprescindibles. La nova proposta manté aquesta línia sense perdre frescor ni desimboltura. Un moviment que col·loca la cadena una altra vegada al centre de totes les mirades.
Una manera pràctica d'il·luminar l'exterior de casa
Aquest dispositiu està dissenyat per col·locar-se a l'exterior i resistir sense problemes les condicions del temps. Compta amb dos caps que giren i s'orienten de manera independent. Això permet ajustar la direcció de la llum per cobrir just l'àrea que més falta fa.
Incorpora un sensor de moviment que fa que la llum s'encengui només quan algú passa. Aquest sistema evita que es mantingui encesa sense necessitat i permet estalviar energia. La durada es pot ajustar des de cinc segons fins a cinc minuts.
La temperatura de la llum és d'uns 3000 K, cosa que ofereix un to blanc càlid i agradable. Això resulta molt útil per crear ambients acollidors sense perdre visibilitat. A més, el flux de llum arriba a 2400 lúmens, suficient per il·luminar zones àmplies.
La seva instal·lació és senzilla i ve amb tot el necessari al paquet. El material de la carcassa és ABS i el difusor és PMMA, preparats per durar. El pes ronda els 740 grams i inclou el suport de paret per fixar-lo amb facilitat.
El focus LED de Lidl que combina qualitat i bon preu
Lidl el llança aquest divendres a un preu de 19,99 euros, cosa que el converteix en una compra molt competitiva. És difícil trobar al mercat una opció tan completa per aquest cost. Amb aquesta proposta, la cadena acosta una solució pràctica per a qualsevol llar.
El sensor cobreix un angle de detecció de 180 graus amb un abast de fins a 12 metres. Això permet que el focus s'activi de manera automàtica en detectar presència. Una característica que el fa perfecte per a entrades, garatges o accessos laterals.
El mòdul LED ja ve integrat i no requereix bombetes addicionals per funcionar. Tampoc necessita piles ni bateries, ja que es connecta directament a la xarxa elèctrica. Això el fa més estable, segur i còmode per a un ús diari sense complicacions.
El seu disseny no només és pràctic, també aporta un toc discret a qualsevol paret exterior. La combinació de funcionalitat i estètica fa que sigui un encert. En conjunt, aquest focus LED de Lidl és una solució pensada per millorar la il·luminació exterior de manera fàcil.
