Ni fuet ni patates: Aquest snack de Mercadona sap a glòria i s'esgota en segons

Mercadona és conscient que els encurtits tenen un paper fonamental en la gastronomia espanyola. El seu sabor intens i la seva facilitat de conservació els fan imprescindibles en moltes llars. A més, es presenten com una opció fàcil i ràpida per completar qualsevol menjar o com a aperitiu.

L'encurtit estrella de Mercadona

Mercadona està distribuint de manera més àmplia unes olives molt especials que criden l'atenció per la seva coneguda combinació. Es tracta de les olives verdes farcides de cogombre de la seva marca Hacendado. Encara que no són una novetat pel que fa a concepte, aquestes olives continuen sorprenent per la frescor i la intensitat del seu sabor.

Aquestes olives destaquen per la seva originalitat i contrast, que les fa especialment atractives. L'oliva aporta suavitat i cos, mentre que el cogombre ofereix un toc d'acidesa i cruixent que transforma el mos en una experiència única. És una barreja de sabors i textures que es gaudeixen tant en solitari com acompanyant altres plats.

El producte ve presentat en un pràctic pot de vidre que conté 315 grams, cosa que el converteix en la mida perfecta per a un àpat o una reunió. Aquest format és ideal per conservar el sabor i la frescor de les olives, permetent gaudir-les durant diversos dies. El preu d'aquest pot és de 2,95 euros, un cost molt assequible per a un producte tan saborós i original.

Aquest tipus d'encurtit és ideal per a aperitius ràpids, però també funciona molt bé com a complement en plats freds, com amanides, o en tapes. La versatilitat d'aquest producte li permet encaixar en una gran varietat de combinacions gastronòmiques, des del més senzill fins al més elaborat. Fins i tot pot acompanyar carns o peixos com a guarnició creativa, aportant frescor i sabor.

Raons per anar a comprar-lo a la botiga

Mercadona cuida molt la seva gamma d'encurtits, i les olives farcides de cogombre són una mostra clara d'això. Aquestes olives es distingeixen per la seva qualitat, senzillesa i sabor. Ofereixen una experiència deliciosa en un sol mos, una opció saborosa que, malgrat la seva simplicitat, mai passa desapercebuda.

El preu de 2,95 euros fa que aquestes olives siguin una opció accessible per a molts. Per menys de tres euros, es pot obtenir un aperitiu diferent, perfecte per gaudir sol o acompanyat. A més, el format en què vénen permet que es puguin compartir fàcilment entre diverses persones o gaudir-les en diferents moments sense que perdin el seu sabor o frescor.

Una altre dels grans avantatges d'aquestes olives és el contrast que ofereixen. El cogombre farcit a l'interior de l'oliva crea una barreja de sabors que convenç fins i tot els paladars més exigents. És una opció amb caràcter, que no només complementa altres ingredients en un àpat, sinó que també brilla per si sola en qualsevol aperitiu.

Mercadona ha reforçat la seva presència en els lineals amb aquest producte perquè sap que les olives verdes farcides de cogombre tenen bona acollida. Tot i que no es tracta d'un llançament recent, la marca ha observat un creixement continu de la seva demanda. Així, aquestes olives estan pensades per a tots els públics i continuen sent una opció popular a les botigues de la cadena.

