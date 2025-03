Anunci oficial de Bank of America: canvis imminents i milions de clients ho veuran

En els últims anys, els serveis de pagament digital han facilitat l'enviament de diners de manera més ràpida i senzilla que mai. Aplicacions com Zelle s'han convertit en l'opció preferida per als americans que busquen transferències ràpides i sense comissions. No obstant això, a mesura que augmenten els casos de frau, Bank of America està implementant canvis importants.

Pròximament, els clients de Bank of America experimentaran actualitzacions significatives en els seus processos de transferència amb Zelle. El banc està implementant nous protocols que impactaran la forma i el moment en què els usuaris podran realitzar transaccions a través del servei. Aquests canvis formen part d'un esforç més ampli per part del banc per millorar la protecció dels seus clients.

Novetats en les restriccions de les transferències a Bank of America

Amb la finalitat de reforçar la seguretat i reduir el frau, Bank of America està restringint les regles sobre els pagaments amb Zelle. El banc ara requerirà que totes les transaccions es realitzin a través de la seva aplicació bancària oficial o el seu lloc web. Eliminant la possibilitat d'enviar diners mitjançant aplicacions independents.

Aquest moviment busca centralitzar tots els pagaments digitals dins de la xarxa de seguretat del banc, assegurant que els usuaris siguin menys vulnerables a estafes i transaccions fraudulentes. Els canvis afectaran qualsevol persona que utilitzi la plataforma mòbil de Bank of America per a fer arribar o rebre diners a través de Zelle. Els clients que solien fer servir l'aplicació independent ara hauran d'assegurar-se de tenir els canals digitals oficials del banc per realitzar les seves transferències.

Augmenta la prevenció de fraus a Bank of America

Bank of America també està prenent mesures més estrictes per combatre el frau. Segons informes, el banc bloquejarà o limitarà els pagaments vinculats a comptes sospitosos o transaccions provinents de xarxes socials. Aquesta nova regla té com a objectiu protegir els clients contra els estafadors que han estat aprofitant aquestes plataformes digitals per enganyar els usuaris.

S'espera que el banc també implementi verificacions més estrictes per a transaccions que involucrin destinataris no verificats o desconeguts. Encara que aquests passos puguin generar algunes molèsties, Bank of America insisteix que la seguretat millorada és necessària per protegir la seguretat dels clients. Aquests canvis formen part d'una tendència creixent entre els bancs per reforçar el control sobre els sistemes de pagaments entre persones.