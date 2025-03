Aldi ho confirma: Ho feia a tot el món i ara arriba als Estats Units

Aldi ha fet un pas important en la seva lluita contra el malbaratament d'aliments. En col·laboració amb Feeding America, la cadena de supermercats donarà productes pròxims a vèncer però encara aptes per al consum. Aquesta iniciativa no només s'implementarà als Estats Units, sinó que serà una acció global.

Reduint el malbaratament d'aliments

Cada any, milions de tones d'aliments es malbaraten innecessàriament. Mentrestant, moltes persones no tenen accés a menjar i Aldi ha decidit canviar això. La companyia començarà a donar productes propers a la seva data de caducitat, però que continuen sent segurs per al consum.

La col·laboració amb Feeding America permetrà que els aliments arribin a les comunitats més necessitades als EUA. Aquesta mesura busca combatre la fam i reduir el malbaratament d'aliments a gran escala.

Una estratègia global

Aquest programa no és exclusiu dels Estats Units. Aldi ha estès la iniciativa a altres països on té presència, com Europa i Austràlia.

En aquests mercats, la cadena donarà productes que d'una altra manera haurien estat malbaratats. Aldi es compromet a lluitar contra el malbaratament alimentari a tot el món.

Suport a comunitats vulnerables

L'objectiu del programa és més que reduir el malbaratament. Aldi vol donar suport a aquells que enfronten dificultats econòmiques.

Als Estats Units, Feeding America distribuirà els aliments donats a una xarxa de bancs d'aliments i organitzacions benèfiques locals. D'aquesta manera, els aliments arribaran a aquells que més ho necessiten.

Aquesta col·laboració té un impacte immediat en les comunitats vulnerables, oferint una solució ràpida per a aquells que no tenen accés a aliments frescos.

Compromís amb la sostenibilitat

La sostenibilitat ha estat una prioritat per a Aldi en els últims anys. La companyia ha implementat diverses estratègies per reduir la seva petjada ecològica. La gestió responsable dels productes propers a la seva data de caducitat és una de les moltes accions que Aldi està prenent.

Aldi s'assegura que els productes que estan per vèncer no acabin en abocadors, sinó que s'utilitzin per ajudar els més necessitats. Aquest és un pas important per garantir que les seves operacions siguin més responsables amb el medi ambient.

El futur del programa

Aquest programa és només el començament, ja que Aldi té plans d'ampliar aquesta iniciativa en els pròxims anys. La cadena continuarà treballant amb organitzacions com Feeding America per augmentar el nombre d'aliments donats. Aldi espera que altres empreses se sumin a aquest esforç.

A més, l'empresa està compromesa a millorar l'eficiència de la seva cadena de subministrament i a continuar buscant maneres de reduir el malbaratament d'aliments a nivell global.

Aldi ho té clar

Aldi ha llançat una iniciativa global per reduir el malbaratament d'aliments i donar suport a comunitats necessitades. A través de la seva col·laboració amb Feeding America, la companyia està fent una diferència real en la lluita contra la fam. Aquest programa no només beneficia les persones en situació de vulnerabilitat, sinó que també contribueix a la sostenibilitat global.

Amb aquesta iniciativa, Aldi referma el seu compromís de ser una empresa responsable i sostenible, treballant en benefici de les persones i el planeta.