És oficial: màxima preocupació per la salut de Joshua Velázquez a 'Supervivientes'

Les dures condicions meteorològiques i físiques a les quals s'estan sotmetent els concursants de Supervivientes des de fa setmanes els estan passant factura. L'últim a mostrar senyals de cansament ha estat Joshua Velázquez. El dissenyador protagonitzava una davallada de salut després de la qual rebia ajuda per part d'un dels seus companys.

El canari es marejava a la platja i es veia obligat a tombar-se deixant a la vista els efectes que la calor i la fam tenen en el seu organisme.

"Veig taques blanques", explicava Velázquez qui de seguida rebia l'ajuda de la seva companya Nieves Bolós. La concursant, llavors li tirava aigua i li deia entre rialles tranquil·litzant-lo: "estàs viu".

Joshua Velázquez pateix un mareig que l'obliga a tombar-se sobre la sorra

Joshua, qui va rebre una empanada com a recompensa d'una prova, va veure com aquest aliment no li va asseure gens bé. "Que malament es passa aquí...", es lamentava.

Bolós, per la seva banda, intentava que el supervivent es trobés una mica millor malgrat les circumstàncies. "Ves després de mi a Espanya, mai", deixava caure el dissenyador mostrant estar molt agraït pels gestos que estava rebent de la seva companya.

Joshua va descansar durant uns minuts sobre la sorra abans de refer-se del seu mareig. "Per què he de passar gana?", es preguntava després.

El concursant reflexionava en veu alta sobre l'absència d'aliments ara que tant els troba a faltar. "Vull gaudir del menjar, perquè ara amb 34 anys que tinc dic ja la famosa frase de 'que dolenta és la gana'", deixava caure novament el canari.

Aquesta no és la primera vegada que Velázquez sent un mareig. Fa un parell de setmanes se sentia també indisposat després d'una jornada de pesca.

El concursant patia un mareig que deixava molt preocupats els seus companys. De seguida Àlex Adrover i Laura Cuevas corrien cap a ell per veure si necessitava ajuda.

"Joshua, m'he de preocupar o estàs prenent el sol? Et porto isotònic?", li van preguntar. El canari va intentar llavors recuperar les forces necessàries per fer front al mareig: "Doneu-me uns segons que no puc ni moure'm", va expressar en aquell moment.

La salut de Joshua ja va preocupar els seus companys fa algunes setmanes

El que va ser guanyador de Maestros de la costura en la seva edició de 2020 es va proclamar vencedor durant una de les proves de 'la lliga dels déus'. El premi, una empanada de gran mida a dividir com ell considerés entre els seus companys. Joshua va acabar repartint-la de la manera que ell va considerar més convenient, cosa que va provocar una important disputa.

El cert és que la gana fa estralls entre els concursants de Supervivientes. El canvi físic de la majoria d'ells és més que evident al que cal sumar el cansament, les proves físiques així com les picades dels insectes.

En l'equador de l'actual edició, el reality de supervivència està deixant a la vista com l'escassetat d'aliments és una constant que crea tensions entre els concursants.